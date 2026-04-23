Cade il veto dell’Ungheria via libera finale al prestito Ue da 90 miliardi per l’Ucraina Zelensky | Oggi è un giorno importante

L'Ungheria ha rimosso il veto sul prestito europeo da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina, dopo meno di due settimane dalla conclusione delle elezioni presidenziali nel paese. La decisione permette ora di procedere con l'erogazione dei fondi, che erano stati bloccati in precedenza. Il presidente ucraino ha commentato l'importanza di questa approvazione, definendola un giorno significativo.

Sono bastate meno di due settimane dalla sconfitta di Viktor Orbán alle elezioni presidenziali ungheresi per sbloccare il maxi prestito europeo da 90 miliardi di euro per l’Ucraina. Il nuovo premier, Peter Magyar, in realtà non si è ancora insediato, ma il veto di Budapest è caduto. Ieri, mercoledì 22 aprile, l’iter è ufficialmente ripreso, con il Coreper (Comitato dei rappresentanti permanenti presso l’Ue) che ha approvato l’ultima tessera legislativa mancante per procedere con il prestito. Oggi, invece, il Consiglio ha votato il via libera finale al provvedimento, approvato all’unanimità anche del ventesimo pacchetto di sanzioni alla Russia.🔗 Leggi su Open.online

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