Uccisi e bruciati vivi perché si erano lamentati di vivere in dieci in una stanza | il possibile movente dietro la strage dei braccianti

Quattro braccianti sono morti bruciati vivi all’interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. Secondo le prime ricostruzioni, la strage potrebbe essere stata causata da una protesta riguardante le condizioni di vita, considerate insostenibili, di un gruppo di lavoratori che condivideva una stanza con altri in dieci persone. Le autorità stanno indagando sul movente e sulle circostanze dell’incidente.

Potrebbe essere stata una protesta per condizioni di vita giudicate insostenibili a scatenare la furia che ha portato alla morte di quattro braccianti agricoli, bruciati vivi all'interno di un minivan ad Amendolara, nel Cosentino. È il quadro che emerge dall'ordinanza con cui il gip del Tribunale. 🔗 Leggi su Today.it

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