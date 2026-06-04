Braccianti bruciati vivi ad Amendolara il gip | Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza

Lunedì 1 giugno, quattro braccianti sono stati bruciati vivi in un appartamento ad Amendolara. Secondo il gip, il movente sarebbe legato alle lamentele degli uomini sulla condizione di vivere in dieci in una stanza. Le vittime sono Waseem Khan, Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi e Safi Iayjad. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le circostanze dell'incendio e le responsabilità.

Uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei giovani braccianti, Waseem Khan, Amin Fazal Khogjani, Ullah Ismat Qiemi e Safi Iayjad, avvenuta lunedì 1 giugno ad Amendolara. È quanto emerge dal provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere per i due responsabili, i cittadini pakistani Ahmed Safeer e Ali Raza. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la mattina del delitto sarebbe scoppiata una lite tra una delle vittime e Safeer. A riferire l’episodio agli investigatori sarebbe stato un conoscente di Raza, che avrebbe appreso i dettagli direttamente da quest’ultimo. 🔗 Leggi su Open.online

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