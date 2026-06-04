Uccise un muratore con una coltellata al torace pena ridotta in appello

Notizia in breve

In appello, la pena per un pensionato di 69 anni è stata ridotta per l’omicidio di un muratore di 51 anni avvenuto il 27 dicembre 2022 a Cattolica Eraclea. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la vittima con una coltellata al torace. La condanna originale è stata attenuata nella sentenza di secondo grado, senza ulteriori dettagli sulla durata della pena.