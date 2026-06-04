Uccise un muratore con una coltellata al torace pena ridotta in appello

Da agrigentonotizie.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In appello, la pena per un pensionato di 69 anni è stata ridotta per l’omicidio di un muratore di 51 anni avvenuto il 27 dicembre 2022 a Cattolica Eraclea. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la vittima con una coltellata al torace. La condanna originale è stata attenuata nella sentenza di secondo grado, senza ulteriori dettagli sulla durata della pena.

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Pena ridotta in appello per Giovanni Ferrera, il pensionato cattolicese di 69 anni riconosciuto colpevole dell'omicidio di Carmelo Contarini, muratore di 51 anni ucciso a Cattolica Eraclea il 27 dicembre 2022. La corte d'assise d'appello di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta con a latere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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