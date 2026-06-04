Uccise un muratore con una coltellata al torace pena ridotta in appello
In appello, la pena per un pensionato di 69 anni è stata ridotta per l’omicidio di un muratore di 51 anni avvenuto il 27 dicembre 2022 a Cattolica Eraclea. L’uomo era stato riconosciuto colpevole di aver ucciso la vittima con una coltellata al torace. La condanna originale è stata attenuata nella sentenza di secondo grado, senza ulteriori dettagli sulla durata della pena.
Pena ridotta in appello per Giovanni Ferrera, il pensionato cattolicese di 69 anni riconosciuto colpevole dell'omicidio di Carmelo Contarini, muratore di 51 anni ucciso a Cattolica Eraclea il 27 dicembre 2022. La corte d'assise d'appello di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta con a latere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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