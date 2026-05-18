Sestri Levante uccise la moglie con un colpo di pistola dopo una lite pena ridotta per l’ex comandante Gian Paolo Bregante

A Sestri Levante, un uomo ha ucciso la moglie con un colpo di pistola durante una lite. Inizialmente condannato a 15 anni di carcere, in secondo grado la pena è stata ridotta a 11 anni. L’episodio è avvenuto nel corso di una discussione tra i due, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La vicenda ha portato alla condanna dell’ex comandante, che ora dovrà affrontare la pena ridotta. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’appello competente.

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