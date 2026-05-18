Sestri Levante uccise la moglie con un colpo di pistola dopo una lite pena ridotta per l’ex comandante Gian Paolo Bregante

Da ilgiornaleditalia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sestri Levante, un uomo ha ucciso la moglie con un colpo di pistola durante una lite. Inizialmente condannato a 15 anni di carcere, in secondo grado la pena è stata ridotta a 11 anni. L’episodio è avvenuto nel corso di una discussione tra i due, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. La vicenda ha portato alla condanna dell’ex comandante, che ora dovrà affrontare la pena ridotta. La sentenza è stata pronunciata dalla Corte d’appello competente.

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La Corte di assise di appello di Genova ha ridotto da 15 a 11 anni di carcere la condanna per Gian Paolo Bregante, l’ex comandante di navi di Sestri Levante che il 19 settembre 2024 ha ucciso la moglie Cristina Marini, 72 anni. La riduzione di pena in secondo grado è arrivata grazie al concordato in appello, tra la procura generale e i difensori, che ha consentito di dare un maggior peso all’attenuante del risarcimento del danno. L'imputato aveva risarcito il figlio e i nipoti intestando ai familiari tutti i suoi beni. A Bregante, accusato di omicidio volontario aggravato dal legame familiare, sono state anche riconosciute le attenuanti generiche. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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