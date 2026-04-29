Pagani trentenne ucciso a Ibiza | fatale una coltellata al torace Si indaga su un possibile regolamento di conti

A Ibiza, un uomo di 30 anni proveniente da Pagani è deceduto dopo essere stato colpito al torace da un coltello nel pomeriggio di oggi. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto, valutando se si tratti di un regolamento di conti o di un altro motivo. La vittima è stata soccorsa ma le ferite sono risultate fatali. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Tragedia a Ibiza, dove un giovane trentenne originario di Pagani è stato ucciso nel pomeriggio di oggi dopo essere stato colpito da una coltellata al torace. L’aggressione è avvenuta nella zona di Platja d’en Bossa, area tra i comuni di Ibiza e San Josep, non lontano dalla spiaggia. Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l’uomo sarebbe stato ferito da un altro individuo che, dopo il gesto, si è rapidamente dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. In un primo momento si era ipotizzata una rapina finita male, ma le successive ricostruzioni hanno orientato gli investigatori verso l’ipotesi dell’omicidio volontario. Non si esclude, al momento, la pista del regolamento di conti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Pagani, trentenne ucciso a Ibiza: fatale una coltellata al torace. Si indaga su un possibile regolamento di conti Notizie correlate Leggi anche: Trentenne italiano ucciso a coltellate a Ibiza: “L’aggressore è in fuga” Tragedia a Ibiza: trentenne italiano ucciso dopo un violento scontro?? Cosa sapere Italiano di 30 anni ucciso con un fendente a Platja d'en Bossa oggi pomeriggio.