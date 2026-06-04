Uccide il fratello a sediate in testa | lite furibonda per l' eredità della casa dei genitori

Da today.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato colpito ripetutamente alla testa con un oggetto contundente durante un litigio per l’eredità della casa dei genitori. La lite si è svolta in un’abitazione e ha coinvolto anche il fratello, che ha inferto le ferite. L’aggressore è stato arrestato e si trova ora in custodia. La vittima è deceduta dopo quasi quattro mesi di ricovero in ospedale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Daniele Cesarino è morto a 51 anni dopo quasi quattro mesi di agonia all'ospedale San Leonardo a Castellammare di Stabia (Napoli). L'uomo era entrato nel nosocomio campano il 7 febbraio 2026 dopo che era stato gravemente ferito quella notte. Secondo quanto è stato ricostruito, il fratello Luca. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ylenia Musella, uccisa dal fratello a 22 anni con una coltellata alla schiena

Video Ylenia Musella, uccisa dal fratello a 22 anni con una coltellata alla schiena

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Lite in casa: i poliziotti scoprono aggressioni, botte e minacce ai genitori e al fratello

Tragedia a Tricase: uomo uccide il fratello dopo una liteUn uomo di 32 anni ha ucciso il fratello di 28 anni durante una lite avvenuta giovedì pomeriggio a Tricase.

Temi più discussi: Uccide il fratello nel lussuoso appartamento di famiglia e si suicida in carcere: il caso Matthew Hertgen; Cooper, lo stopper dei Lakers. Il fratello ucciso e quel pugno alzato verso la moglie; Omicidio in stazione a Milano, 'mio fratello ucciso da una gang'; Sono degli animali. Mi è morto tra le braccia: il racconto shock del fratello del 22enne ucciso a Milano Certosa.

uccide il fratello aUccide il fratello nel lussuoso appartamento di famiglia e si suicida in carcere: il caso Matthew HertgenIl caso che ha scioccato gli USA: Matthew Hertgen, accusato di aver ucciso il fratello, trovato morto in cella. ilfattoquotidiano.it

Lecce, uccide il fratello e mostra il corpo in videochiamata. Fermato 33enne bengaleseUn litigio per questioni economiche, poi l’escalation improvvisa della violenza e, infine, una scena che ha sconvolto un’intera famiglia, ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web