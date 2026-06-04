Uccide il fratello a sediate in testa | lite furibonda per l' eredità della casa dei genitori

Un uomo di 51 anni è morto dopo essere stato colpito ripetutamente alla testa con un oggetto contundente durante un litigio per l’eredità della casa dei genitori. La lite si è svolta in un’abitazione e ha coinvolto anche il fratello, che ha inferto le ferite. L’aggressore è stato arrestato e si trova ora in custodia. La vittima è deceduta dopo quasi quattro mesi di ricovero in ospedale.

Daniele Cesarino è morto a 51 anni dopo quasi quattro mesi di agonia all'ospedale San Leonardo a Castellammare di Stabia (Napoli). L'uomo era entrato nel nosocomio campano il 7 febbraio 2026 dopo che era stato gravemente ferito quella notte. Secondo quanto è stato ricostruito, il fratello Luca. 🔗 Leggi su Today.it

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