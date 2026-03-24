Lite in casa | i poliziotti scoprono aggressioni botte e minacce ai genitori e al fratello

Aggressioni fisiche, minacce, comportamenti violenti e vessatori nei confronti dei genitori e del fratello. Un uomo violento è stato arrestato a Latina dagli agenti della squadra volante, accusato di maltrattamenti in famiglia. I poliziotti sono intervenuti per la segnalazione di una lite in casa e, arrivati sul posto, hanno trovato l'uomo in evidente stato di agitazione dopo aver colpito sul volto un parente. Dagli accertamenti successivi è emerso poi un quadro preoccupante di condotte vessatorie e minacce nei confronti dei congiunti, i genitori e il fratello. Riportata la situazione alla calma, gli agenti hanno potuto procedere... 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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