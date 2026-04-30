Tragedia a Tricase | uomo uccide il fratello dopo una lite

Un uomo di 32 anni ha ucciso il fratello di 28 anni durante una lite avvenuta giovedì pomeriggio a Tricase. L’episodio si è verificato in via Cadorna, dove l’aggressore si è consegnato ai carabinieri dopo aver ammesso le sue responsabilità. La vittima è stata trovata senza vita, e le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato le indagini.

? Cosa sapere Uomo di 32 anni uccide fratello di 28 anni a Tricase giovedì pomeriggio.. L'aggressore è stato fermato dai carabinieri dopo la confessione in via Cadorna.. Un uomo di 32 anni, originario del Bangladesh, è stato fermato dai carabinieri a Tricase dopo aver accoltellato a morte il fratello minore di 28 anni nel pomeriggio di questo giovedì. Il tragico episodio si è consumato intorno alle 17:30 all’interno dell’abitazione situata in via Cadorna, dove i due fratelli risiedevano insieme. La dinamica del delitto è emersa grazie all’intervento tempestivo di un terzo cittadino bangladesi che conviveva con i due fratelli nello stesso appartamento.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tragedia a Tricase: uomo uccide il fratello dopo una lite Notizie correlate Uomo scomparso dopo una lite con il fratello a Lecce, ritrovato in un groviglio di rovi: non voleva uscireUn uomo scomparso è stato ritrovato e messo in salvo dopo ore di ricerche nelle campagne tra Lecce e la marina di Frigole. Lecce, lite in casa finisce nel sangue a Tricase: 28enne ucciso a coltellate dal fratello 33enneLa tragedia nel pomeriggio di giovedì 30 aprile in una palazzina nel centro storico della cittadina salentina dove i due fratelli vivevano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tac con mezzo di contrasto, poi il malore e il decesso a 76 anni: il figlio sporge denuncia; Identificata la vittima del tragico incidente sulla Bari-Brindisi: la risposta dal test del Dna; Morte dopo la TAC coronarica: indagine sul caso di Tricase. Tragedia a Tricase: 20enne ucciso a coltellate dopo una liteTragedia a Tricase nel pomeriggio di oggi, 30 aprile, in via Cadorna. Secondo le prime ricostruzioni, un giovane di 20 anni sarebbe stato accoltellato al culmine di una lite tra famiglie di origine pa ... leccesette.it Lecce, lite in casa finisce nel sangue a Tricase: 28enne ucciso a coltellate dal fratello 33enneLa tragedia nel pomeriggio di giovedì 30 aprile in una palazzina nel centro storico della cittadina salentina dove i due fratelli vivevano ... fanpage.it LA TRAGEDIA / Elena Lo Giudice studiava Scienze politiche a Padova. Un infarto o un’emorragia le possibili cause della tragedia. Il fidanzato Nicola: «Eravamo assieme da 4 anni. Lei amava i viaggi e la musica» - facebook.com facebook A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza x.com