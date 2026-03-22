Bonus bollette da 115 euro | arriva il via libera ecco a chi spetta e come funziona

Il governo ha approvato il bonus bollette da 115 euro, che sarà erogato automaticamente in bolletta ai titolari del bonus sociale elettrico. La misura, prevista dal decreto Bollette, riguarda le persone che già beneficiano di questa agevolazione e si applica senza bisogno di presentare ulteriori domande. La somma sarà visibile direttamente sulla fattura dell’energia elettrica.

Il contributo straordinario previsto dal decreto Bollette sarà erogato automaticamente in bolletta ai titolari del bonus sociale elettrico. Nessuna domanda da presentare, importo cumulabile con altri sconti Arriva il via libera dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Arera ha definito le modalità operative per l'erogazione del contributo straordinario da 115 euro previsto dal decreto Bollette, destinato a sostenere i consumatori più vulnerabili contro il caro energia. Il bonus riguarda i clienti domestici titolari del bonus sociale elettrico alla data del 21 febbraio 2026, giorno di entrata in vigore del decreto.... 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bonus bollette da 115 euro: arriva il via libera, ecco a chi spetta e come funziona Articoli correlati Leggi anche: Caro bollette, via libera al bonus da 115 euro: a chi spetta, come averlo Decreto bollette, bonus 2026 da 115 euro: a chi spetta e come ottenerlo(Adnkronos) – Il governo vara un nuovo decreto bollette 2026 che, parola della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con i nuovi bonus “garantirà... Una raccolta di contenuti su Bonus bollette Temi più discussi: Bonus bollette 2026, arriva contributo da 115 euro: ecco a chi spetta e come ottenerlo; Bonus bollette, Arera: arriva lo sconto automatico da 115 euro. Ecco come funziona; Bonus bollette 2026, i chiarimenti dell’Arera sul contributo straordinario: a chi spetta; Bonus da 115 euro, l'annuncio: chi lo riceve sulla prossima bolletta della luce. Nuovo bonus bollette 2026, scatta lo sconto da 115 euro: a chi spetta in base all’ISEE, l’annuncio AreraArriva il nuovo bonus bollette da 115 euro destinato ai beneficiari dei bonus sociali, famiglie con Isee sotto i a 9 ... fanpage.it Bonus bollette, Arera: arriva lo sconto automatico da 115 euro. Ecco come funzionaIl contributo straordinario è cumulabile con altri bonus e agevolazioni. Un successivo intervento dell’Autorità definirà le modalità di accesso al contributo destinato alle famiglie con Isee fino a 25 ... milanofinanza.it Bonus bollette, quanto vale il contributo extra, quando arriva e a chi spetta: cosa fare per riceverlo facebook #Bonus sociale #elettrico, il contributo di 115 euro direttamente in #bolletta helpconsumatori.it/casa/bollette/… via @HelpConsumatori x.com