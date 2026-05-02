Kolo Muani Juve | il francese rientrerà a Parigi ma sarà solo di passaggio! Il PSG ha già fissato il prezzo per la cessione

Da juventusnews24.com 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciatore francese, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain, tornerà nella sua squadra di origine dopo un trasferimento temporaneo. La società parigina ha stabilito un prezzo di vendita di 40 milioni di euro per il suo passaggio. La trattativa coinvolge anche la Juventus, che sta valutando l’operazione per riportarlo in Italia. Le parti sono in contatto e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Kolo Muani Juve, la dirigenza lavora al grande ritorno dell’attaccante francese dal PSG: il costo è fissato a 40 milioni di euro. Il mercato  si infiamma grazie alla clamorosa notizia lanciata da  Nicolò Schira. Al termine della stagione agonistica attuale,  Randal Kolo Muani  saluterà definitivamente il  Tottenham  per fare immediato rientro al  Paris Saint-Germain: l’esperienza in Inghilterra si concluderà senza un acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, il ritorno in Francia sarà solamente una brevissima e transitoria tappa di passaggio. L’attaccante non rientra minimamente nei piani tattici di  Luis Enrique, trovandosi obbligato a cercare immediatamente una nuova prestigiosa sistemazione per il prossimo anno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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