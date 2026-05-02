Kolo Muani Juve | il francese rientrerà a Parigi ma sarà solo di passaggio! Il PSG ha già fissato il prezzo per la cessione

Il calciatore francese, attualmente sotto contratto con il Paris Saint-Germain, tornerà nella sua squadra di origine dopo un trasferimento temporaneo. La società parigina ha stabilito un prezzo di vendita di 40 milioni di euro per il suo passaggio. La trattativa coinvolge anche la Juventus, che sta valutando l’operazione per riportarlo in Italia. Le parti sono in contatto e si attendono aggiornamenti ufficiali nelle prossime settimane.

di Luca Fioretti Kolo Muani Juve, la dirigenza lavora al grande ritorno dell’attaccante francese dal PSG: il costo è fissato a 40 milioni di euro. Il mercato si infiamma grazie alla clamorosa notizia lanciata da Nicolò Schira. Al termine della stagione agonistica attuale, Randal Kolo Muani saluterà definitivamente il Tottenham per fare immediato rientro al Paris Saint-Germain: l’esperienza in Inghilterra si concluderà senza un acquisto a titolo definitivo. Tuttavia, il ritorno in Francia sarà solamente una brevissima e transitoria tappa di passaggio. L’attaccante non rientra minimamente nei piani tattici di Luis Enrique, trovandosi obbligato a cercare immediatamente una nuova prestigiosa sistemazione per il prossimo anno.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve: il francese rientrerà a Parigi, ma sarà solo di passaggio! Il PSG ha già fissato il prezzo per la cessione Notizie correlate Leggi anche: Kolo Muani alla Juve: il francese resta il primo nome per l’attacco. La richiesta del PSG Kolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagliKolo Muani Juve, è lui il primo obiettivo dei bianconeri per l’estate: il PSG fissa il prezzo! Tutti i dettagli Calciomercato Milan, Rudiger è più di... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Strategia Juve, due centravanti subito: Kolo Muani prima scelta. Ecco l’ultimo nome proposto; Juve riecco Kolo Muani: quanto chiede il Psg dopo l'anno di prestito al Tottenham. E Lewandowski...; Kolo Muani prima scelta Juventus, il PSG rilancia: intrigo senza fine con Vlahovic e Lewandowski; Juventus, torna di moda Kolo Muani: le ultime. Kolo Muani resta in cima alla lista della Juventus. Concorrenza agguerrita per Gonzalo GarciaGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato delle mosse in attacco della Juventus. I bianconeri seguono sempre con attenzione Randal Kolo Muani, ma sul taccuino della dirigenza ... tuttojuve.com Juventus, ritorno di fiamma per Kolo Muani: nuovo assalto al PSG dopo il prestito al TottenhamJuventus, ritorno di fiamma per Kolo Muani: nuovo assalto al PSG dopo il prestito al Tottenham La Juventus torna su Randal Kolo Muani: dopo una trattativa sfumata la scorsa ... tuttojuve.com #KoloMuani #Juventus Le ultime novità - facebook.com facebook