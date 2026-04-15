Kolo Muani Juve Comolli vuole lo sconto dal PSG? La situazione

Il futuro dell’attaccante francese, attualmente in prestito al Tottenham, è al centro di discussioni. Un dirigente di alto livello ha richiesto uno sconto al PSG, squadra proprietaria del cartellino, riguardo a una possibile operazione di trasferimento. La trattativa coinvolge diverse parti e si concentra sulla possibilità di abbassare il prezzo stabilito. La situazione resta in evoluzione, con aggiornamenti che potrebbero influenzare le prossime mosse sul mercato.

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