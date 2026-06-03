Chiellini parla di Vlahovic | Fino all’ultimo ha tenuto per la Juventus A queste cifre non rimarrà in Italia

Dusan Vlahovic ha deciso di lasciare la Juventus, secondo quanto affermato da Chiellini. Il difensore ha dichiarato che il centravanti serbo ha resistito fino all’ultimo, ma con l’offerta attuale non rimarrà in Italia. La trattativa tra il giocatore e un altro club è in corso, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. La decisione finale si baserà sulle cifre offerte e sulle condizioni contrattuali.

Chiellini su Dusan Vlahovic: «Fino all’ultimo ha tenuto per la Juventus. A queste cifre non rimarrà in Italia». Le parole. Il calciomercato della Juventus è stato scosso dalla notizia del mancato accordo per il rinnovo di Dusan Vlahovic. Una svolta pesante, che ha portato all’intervento pubblico di Giorgio Chiellini, oggi Director of Football Strategy del club bianconero. L’ex capitano ha espresso rammarico ma anche grande rispetto per la conclusione di un rapporto sportivo che ha segnato gli ultimi anni della Vecchia Signora. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Le parole di Chiellini sulla fine dell’avventura. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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