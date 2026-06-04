Tutto vero avvistato | Brad Pitt è in vacanza sul lago di Garda

Brad Pitt è stato avvistato sul lago di Garda, segnando un ritorno dopo oltre dodici anni. La presenza dell’attore sul lago, dove era già stato in passato con Angelina Jolie, è stata confermata da testimoni e scatti fotografici. Non sono stati forniti dettagli sulle sue attività durante la visita né sulla durata del soggiorno. La notizia ha suscitato interesse tra i residenti e i visitatori della zona.

Tutto vero: Brad Pitt è stato avvistato sul lago di Garda. Gradito ritorno: ci era già stato ormai più di una dozzina di anni fa, insieme alla moglie Angelina Jolie. Stavolta da solo, o meglio in compagnia di qualche amico: avrebbe colto l'occasione per godersi un paio di giorni di relax, una. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Two Worlds, Same Spell on Brad Pitt

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