Una biografia non autorizzata di Gwyneth Paltrow, già nota negli Stati Uniti, è stata recentemente pubblicata anche in Italia. Il libro ripercorre la vita dell’attrice, concentrandosi sui suoi legami sentimentali con attori come Brad Pitt e Hugh Grant, e sui momenti di tensione e tradimento che hanno segnato le sue relazioni. La pubblicazione ha suscitato interesse e discussioni nel mondo dello spettacolo e tra i lettori italiani.

Un vero e proprio caso negli Stati Uniti e ora la biografia non autorizzata di Gwyneth Paltrow è giunta anche in Italia. L’autrice è Amy Odell, che ha voluto svelare gli aspetti più controversi della star. Tono tutt’altro che indulgente nei suoi confronti, con un risultato finale che ha fatto impazzire il pubblico. Il risultato finale è frutto di più di 200 conversazioni avute con amici, colleghi e collaboratori. Da attrice a imprenditrice, la si può definire una vera e propria figlia di Hollywood, la cui narrativa è un po’ tanto patinata rispetto alla realtà. Una vita agiata. L’autrice non ha dunque parlato con la diretta interessata, prevedibilmente poco propensa a offrire una versione della sua vita priva di filtri. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Il vero volto di Gwyneth Paltrow, amori e tradimenti da Brad Pitt a Hugh Grant

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Sono stati una coppia iconica e ancora oggi la loro love story continua ad incuriosire. Amy Odell nella biografia dedicata alla vita della diva hollywoodiana ha dedicato un capitolo intero a Gwyneth Paltrow e Brad Pitt. In anteprima (e in esclusiva) per Elle il cap - facebook.com facebook

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