Brad cosa hai fatto? | il giorno in cui Tarantino rimproverò Brad Pitt sul set di C’era una volta a Hollywood

Da cinemaserietv.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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C’era una volta a Hollywood. un set dove le scintille non erano solo effetti speciali, ma il risultato del faccia a faccia tra due pesi massimi del cinema: Quentin Tarantino e Brad Pitt. Durante l’ultimo Festival di Cannes 2026, il veterano Bruce Dern ha svelato un retroscena ad alta tensione avvenuto durante le riprese del film del 2019, quando il regista ha letteralmente “ringhiato” contro la sua star. Il “crimine” di Pitt? Aver osato interrompere una ripresa dopo un’improvvisazione dello stesso Dern, un gesto che Tarantino ha interpretato come un’invasione di campo imperdonabile.  Secondo il racconto di Dern, come riportato da The.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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