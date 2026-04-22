Da aprile a Rieti si svolgerà la XXXV edizione del Premio Internazionale Danza Città di Rieti, un evento che si terrà dal 23 al 26 aprile 2026 presso il Teatro Flavio Vespasiano. Oltre 50 scuole di danza parteciperanno alla manifestazione, che attirerà circa 800 artisti provenienti da diversi paesi del mondo. La kermesse rappresenta un momento di confronto e spettacolo nel settore della danza.

Dal 23 al 26 aprile 2026, il Teatro Flavio Vespasiano di Rieti ospiterà la XXXV edizione del Premio Internazionale Danza Città di Rieti (PID), un appuntamento che vede coinvolte oltre 50 scuole di danza. La manifestazione, che ha radici profonde nel territorio grazie alla fondazione avvenuta nel 1991 per mano di Piero Fasciolo, attirerà a Rieti circa 800 presenze giornaliere tra artisti, insegnanti e familiari, con una proiezione internazionale che spazia dalla Spagna al Kazakistan, passando per i Paesi Bassi, gli Stati Uniti e la Romania. L’impatto socio-economico della danza sul tessuto rietino. L’organizzazione del PID, affidata alla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rieti si accende: il Premio Danza attira 800 artisti da tutto il mondo

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