Tutti gli infortuni di Matteo Berrettini | vittorie e drammi le tappe di una carriera tormentata

Matteo Berrettini ha subito numerosi infortuni durante la sua carriera, tra cui problemi muscolari e fratture che hanno causato pause e interventi. Ha vinto tornei importanti, ma anche affrontato periodi di inattività forzata. Tra gli episodi più rilevanti ci sono lesioni al polso e problemi all’addome, che lo hanno costretto a rinunciare a diverse competizioni. La sua carriera è caratterizzata da alti e bassi legati principalmente a infortuni ricorrenti.

Qualche anno prima dei trionfi di Jannik Sinner e dell’esplosione definitiva del tennis italiano, c’era il sogno di Matteo Berrettini. La sua finale a Wimbledon nel 2021 resterà per sempre il primo capitolo dell’epoca d’oro della racchetta azzurra. Quel tennista romano, esploso un po’ tardivamente (nel 2021 aveva “già” 25 anni) era così diverso dal prototipo del tennista italiano: alto, potente, forte soprattutto sull’ erba. Capace di soffrire, di rimontare e gioire. È entrato così subito nel cuore di tutti gli appassionati. Che oggi si chiedono cosa sarebbe stato Berrettini senza tutti gli infortuni che hanno martoriato la sua carriera. Da... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Falcidiato dagli infortuni o sarebbe stato uno dei più forti al mondo! Forza ragazzo!! Matteo #Berrettini #RolandGarros x.com

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