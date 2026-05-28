Matteo Berrettini avanza al Roland Garros | È stato un bel viaggio ho affrontato numerosi infortuni Sto bene…

Da oasport.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Matteo Berrettini si è qualificato per i sedicesimi di finale del Roland Garros 2026 dopo una vittoria convincente. Ha affrontato numerosi infortuni in passato ed è tornato a giocare ad alti livelli. Dopo la partita ha dichiarato di sentirsi bene e di aver vissuto un “bel viaggio” nel torneo. La sua prestazione ha mostrato miglioramenti rispetto alle precedenti uscite in questa stagione.

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Un brillante Matteo Berrettini si è poco fa guadagnato l’accesso ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2026 al termine di una prestazione convincente. Il romano, sul Philippe Chatrier, ha regolato in tre set (6-4 6-4 6-4) il francese Arthur Riderknech in due ore e diciassette minuti, ritrovando una condizione fisica e mentale che mancava da troppo tempo. Al prossimo turno l’ex finalista di Wimbledon affronterà l’argentino Francisco Comesaña,  in un pezzo di tabellone rimasto incredibilmente privo di teste di serie. Al termine del suo match, Berrettini ha risposto alle domande di Alex Corretja sul campo centrale: “Sono ovviamente molto contento, è stato un bel viaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

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