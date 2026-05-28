Matteo Berrettini si è qualificato per i sedicesimi di finale del Roland Garros 2026 dopo una vittoria convincente. Ha affrontato numerosi infortuni in passato ed è tornato a giocare ad alti livelli. Dopo la partita ha dichiarato di sentirsi bene e di aver vissuto un “bel viaggio” nel torneo. La sua prestazione ha mostrato miglioramenti rispetto alle precedenti uscite in questa stagione.

Un brillante Matteo Berrettini si è poco fa guadagnato l’accesso ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2026 al termine di una prestazione convincente. Il romano, sul Philippe Chatrier, ha regolato in tre set (6-4 6-4 6-4) il francese Arthur Riderknech in due ore e diciassette minuti, ritrovando una condizione fisica e mentale che mancava da troppo tempo. Al prossimo turno l’ex finalista di Wimbledon affronterà l’argentino Francisco Comesaña, in un pezzo di tabellone rimasto incredibilmente privo di teste di serie. Al termine del suo match, Berrettini ha risposto alle domande di Alex Corretja sul campo centrale: “Sono ovviamente molto contento, è stato un bel viaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini avanza al Roland Garros: “È stato un bel viaggio, ho affrontato numerosi infortuni. Sto bene…”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Luciano Darderi avanza al Roland Garros: “Per fortuna ho giocato solo tre set, fisicamente sto bene”Luciano Darderi ha superato il primo turno del Roland Garros, battendo Sebastian Ofner in tre set con i punteggi 7-6, 6-2, 6-3.

Novak Djokovic: “Sinner è stato impressionante, ma se sto bene fisicamente ho ottime possibilità al Roland Garros”Prima del Roland Garros 2026, Novak Djokovic ha commentato la prestazione di Jannik Sinner, definendola impressionante.

Temi più discussi: Un Matteo Berrettini d’annata! Travolge il quotato Rinderknech e avanza ai sedicesimi del Roland Garros; L’Italia parte bene al Roland Garros: Berrettini vince in rimonta, avanza anche Paolini; Roland Garros: Berrettini, esordio ok. Fucsovics out in 4 set [VIDEO]; Roland Garros, Berrettini ottimista dopo l'esordio: adesso Rinderknech.

ULTIM'ORA TENNIS Matteo Berrettini avanza al terzo turno a Parigi: superato Arthur Rinderknech in tre set. Per 'The Hammer' si tratta del primo terzo turno Slam da Wimbledon 2023. Al prossimo turno sfiderà Comesana, che ha battuto Darderi nel tardo pome x.com

Matteo Berrettini: Contento della condizione fisica, mi sono mosso molto beneUn brillante Matteo Berrettini si è poco fa guadagnato l'accesso ai sedicesimi di finale del Roland Garros 2026 al termine di una prestazione convincente. oasport.it

Un Matteo Berrettini d’annata! Travolge il quotato Rinderknech e avanza ai sedicesimi del Roland GarrosMatteo Berrettini c'è. Eccome se c'è. Il romano, nella sessione serale del Roland Garros, si prende la vittoria contro il francese Arthur Rinderknech, ... oasport.it

Roland-Garros R1: M. Berrettini def. M. Fucsovics 6-7(2) 7-5 6-1 6-2 reddit