Durante la conferenza stampa degli Internazionali d’Italia, il tennista ha parlato del suo nuovo approccio per prolungare la carriera, sottolineando di aver modificato alcuni aspetti del suo metodo di allenamento e di gioco. Ha commentato anche le voci sulla situazione di un altro giocatore, precisando che, dopo Doha, si erano diffuse notizie di crisi, anche se lui preferisce non entrare nei dettagli. Le sue parole hanno evidenziato un focus sulla ricostruzione personale e professionale.

C’è un filo chiaro che lega le parole di Matteo Berrettini nella conferenza stampa romana degli Internazionali d’Italia: la ricostruzione. Fisica, certo, ma soprattutto mentale. Dopo mesi complessi e segnati da alti e bassi, il tennista romano arriva agli Internazionali con la consapevolezza di dover ripartire da fondamenta diverse, più solide e sostenibili. Reduce dai quarti di finale al Challenger di Cagliari, Berrettini ha descritto il proprio momento come un percorso fatto di piccoli aggiustamenti e segnali incoraggianti: “ La competizione è un insieme di cose, di pezzetti che si uniscono, che partono dall’allenamento e poi da tutte le sensazioni, da quello che ti porti dietro dalle partite vinte e perse “.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini: “Ho cambiato approccio per allungarmi la carriera. Sinner? Dopo Doha dicevano che fosse in crisi…”

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