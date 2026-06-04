Tuscia pride come cambia la viabilità del centro di Viterbo | tutti i divieti

Sabato 6 giugno, il centro di Viterbo sarà interessato da modifiche alla viabilità a causa del Tuscia Pride, che partirà alle 15,30 da via delle Fortezze. Sono previsti divieti di sosta e di transito in diverse strade del centro cittadino per consentire lo svolgimento della manifestazione. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso che coinvolge diverse arterie principali del centro. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore durante tutta la durata dell’evento.

Sabato 6 giugno torna il Tuscia Pride per le vie del centro cittadino. La partenza è prevista alle ore 15,30 da via delle Fortezze. L’evento, che interesserà vie e piazze del centro, richiederà alcuni provvedimenti riguardanti sosta e traffico veicolare. Queste le principali misure che verranno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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