Lavori nella piazza del centro cambia la viabilità | istituiti anche i divieti di sosta

Lavori di manutenzione della pavimentazione sono in programma in piazza Andrea Costa a Bondeno lunedì 27 aprile. Durante questa giornata, sarà modificata la viabilità e saranno istituiti divieti di sosta per consentire gli interventi. La zona resterà interessata dai lavori per tutta la giornata e potrebbero verificarsi disagi nel traffico locale. La riapertura normale è prevista al termine delle operazioni di sistemazione.

Lavori per la manutenzione della pavimentazione stradale in vista, in piazza Andrea Costa, a Bondeno, per la giornata di lunedì 27 aprile. Su richiesta da parte dell’azienda incaricata dei lavori, sono previste alcune misure di regolazione della circolazione stradale disposte da una specifica.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Festa della Polizia a piazza del Popolo, centro blindato: strade chiuse e divieti di sostaStrade chiuse e divieti di sosta in centro a Roma per la cerimonia di celebrazione per i 174 dalla fondazione del corpo della Polizia di Stato. Fiamma olimpica a Como il 3 febbraio: strade chiuse, divieti di sosta e cosa cambia per la viabilitàMartedì 3 febbraio 2026 Como ospita il “Viaggio della Fiamma Olimpica – Milano Cortina 2026”, con arrivo della fiamma via lago da Cernobbio, approdo... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Lavori nella piazza del centro, cambia la viabilità: istituiti anche i divieti di sosta; Lavori in piazza della Vittoria a Parabiago, Progetto Civico: Non è quello che serve alla città; Nuovi alberi, ciclabili e una nuova strada scolastica: il piano per la nuova piazza Spoleto-Venini; Marina di Pisa, iniziati i lavori di asfaltatura del parcheggio in piazza Viviani. Nuovi lavori nella piazza: Farli così presto è graveA meno di un anno dall’inaugurazione, Piazza San Tommaso torna al centro del dibattito politico cittadino. Nell’area riqualificata sono infatti in corso nuovi interventi che hanno riacceso lo scontro ... ilrestodelcarlino.it Lavori in Piazza del Popolo: Sarà la cartolina della cittàI lavori di riqualificazione di piazza del Popolo sono ormai in fase di ultimazione. Lo ha annunciato sui social il sindaco di Montecatini Claudio Del Rosso: È un progetto in cui abbiamo creduto ... lanazione.it La procura americana abbandona le indagini sui lavori di ristrutturazione della sede della Banca centrale americana. Ma la Casa Bianca non cede: "L’indagine va avanti, è solo spostata" https://shorturl.at/K7isK - facebook.com facebook Propongo un aforisma che spero possa essere di aiuto: “Chiediti quali lavori cognitivi nessuno contempla - mai, neanche di sfuggita, neanche per sbaglio - di sostituire con dei computer e avrai una mappa del potere, quello vero.” x.com