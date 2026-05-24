Tuscia pride il corteo dei diritti attraverso Viterbo | La città si prenda cura di tutti
Sabato 6 giugno si è svolta a Viterbo la terza edizione del Tuscia Pride, con un corteo che ha attraversato le strade della città. La manifestazione è dedicata ai diritti della comunità LGBTQ+ e ha scelto come motto “Pride è cura”. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno sfilato per le vie principali, portando bandiere arcobaleno e cartelli con messaggi di solidarietà e richiesta di rispetto. La manifestazione si è conclusa con un breve comizio in una piazza centrale.
A Viterbo torna il Tuscia pride. Sabato 6 giugno la terza edizione della manifestazione dedicata ai diritti della comunità queer, che quest'anno sceglie come slogan “Pride è cura. Resistenza senza paura”.Il corteo parte alle 15,30 da via delle Fortezze e attraversa le vie del centro storico. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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