Tuscia pride il corteo dei diritti attraverso Viterbo | La città si prenda cura di tutti

Notizia in breve

Sabato 6 giugno si è svolta a Viterbo la terza edizione del Tuscia Pride, con un corteo che ha attraversato le strade della città. La manifestazione è dedicata ai diritti della comunità LGBTQ+ e ha scelto come motto “Pride è cura”. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti, che hanno sfilato per le vie principali, portando bandiere arcobaleno e cartelli con messaggi di solidarietà e richiesta di rispetto. La manifestazione si è conclusa con un breve comizio in una piazza centrale.