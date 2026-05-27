Fdi Lega e Fi | verso la giunta Venturini i nomi e i dubbi da sciogliere

Da veneziatoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Fdi, Lega e Fi stanno discutendo sulla formazione della nuova giunta comunale guidata dal sindaco Venturini. La composizione dei nuovi assessori deve ancora essere definita, e ci sono alcuni dubbi da risolvere sui nomi da proporre. Nel frattempo, il sindaco ha annunciato l’intenzione di creare una task force dedicata ad attrarre investimenti entro i primi cento giorni di mandato.

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Il neo sindaco Simone Venturini è già al lavoro, ha promesso una task force per attrarre investimenti in cento giorni. Ma nell'immediato deve costruire la sua nuova giunta. Un compito per certi versi più semplice di altri casi, dato il risultato elettorale netto (anche per quanto riguarda gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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