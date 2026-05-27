Fdi Lega e Fi | verso la giunta Venturini i nomi e i dubbi da sciogliere

Fdi, Lega e Fi stanno discutendo sulla formazione della nuova giunta comunale guidata dal sindaco Venturini. La composizione dei nuovi assessori deve ancora essere definita, e ci sono alcuni dubbi da risolvere sui nomi da proporre. Nel frattempo, il sindaco ha annunciato l’intenzione di creare una task force dedicata ad attrarre investimenti entro i primi cento giorni di mandato.

Il neo sindaco Simone Venturini è già al lavoro, ha promesso una task force per attrarre investimenti in cento giorni. Ma nell'immediato deve costruire la sua nuova giunta. Un compito per certi versi più semplice di altri casi, dato il risultato elettorale netto (anche per quanto riguarda gli. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Elezioni provinciali: FI con Frontini, FdI con Lega e Rocca, solo il Pd. Tutti i nomiAlle 12 si sono chiusi i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni provinciali del 14 giugno.

Fdi, Lega e Fi: «La riforma della giustizia è per i cittadini»Fdi, Lega e Fi hanno organizzato un incontro pubblico al Ridotto del Teatro Verdi di Fiorenzuola, dedicato alla spiegazione delle ragioni del “sì” al...

Temi più discussi: Fine vita, partita riaperta in Senato. FI ci prova tra dubbi di Lega e FdI; Da Nord a Sud: Vannacci pesca in casa Lega; Così Lega e FI mettono nel mirino i ministri in bilico Calderone e Schillaci; FI lancia la proposta sulla responsabilità civile delle toghe, ok della Lega ma FdI prudente.

Venezia: FdI, Lega e FI hanno raccolto il 20,12%, i dem da soli hanno raggiunto il 24,84%. Il centro storico della città si è confermato roccaforte del centrosinistra, bocciata la tassa sul turismo Meloni dice che va tutto bene perché non e’ in grado di capire i dati x.com

Forza Italia presenta una proposta di legge per la liberalizzazione degli NCC, ma è scontro nella maggioranza, Lega e FdI frenano reddit

Fdi, Lega e Fi, prende forma la giunta Venturini: i nomi e i dubbi da sciogliereGli uscenti Zuin e Costalonga verso la riconferma, le campionesse di preferenze Zaccariotto e Damiano in pole per un posto. A Fratelli d'Italia il vicesindaco, il nodo del boom elettorale della lista ... veneziatoday.it

FI lancia la proposta sulla responsabilità civile delle toghe, ok della Lega ma FdI prudenteForza Italia non molla e a due mesi dal referendum rilancia sulla giustizia. A partire da una proposta di legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Stiamo predisponendo una pdl sul tema su cu ... ansa.it