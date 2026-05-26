Il presidente del club ha annunciato un piano di rivoluzione, includendo un aumento del budget per il mercato e nuove strategie di comunicazione. Tuttavia, molte delle sue dichiarazioni sono state lasciate ai giornalisti, senza dettagli concreti sui cambiamenti specifici o sui tempi. Le mosse finora adottate, come l’incremento delle risorse e le promesse di novità, non hanno ancora chiarito quale sarà l’effettivo impatto sul team. Restano quindi molti dubbi sulle reali intenzioni e sui risultati attesi.

Rivoluzione aveva promesso Gerry Cardinale e rivoluzione è stata: il Milan ha fallito l'obiettivo di entrare nella prossima edizione della Champions League e il numero uno di RedBird ha deciso di ripartire da zero. Via tutto l'organigramma rossonero e via anche Massimiliano Allegri dalla panchina del Milan. Il tutto coadiuvato dalle sue spalle, ovvero Ibrahimovic e Calvelli. In questi giorni verranno prese le decisioni, visto che al Milan servono un nuovo amministratore delegato, un nuovo direttore sportivo e un nuovo allenatore. Le voci più calde riguardano proprio la panchina, con il nome di Iraola come il più quotato in queste ore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cardinale spiega la sua rivoluzione ma lascia molti dubbi: che senso hanno certe mosse?

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