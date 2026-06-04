Turismo in Casentino chimera o risorsa reale? Convegno al Castello del Landino
Al convegno al Castello del Landino si discuterà del ruolo del turismo nel Casentino, analizzando se rappresenti una vera risorsa economica o solo un obiettivo irraggiungibile. L'evento si concentrerà sulle opportunità e le criticità legate allo sviluppo turistico nella zona, coinvolgendo esperti e operatori del settore. L’obiettivo è valutare l’effettiva capacità di attrarre visitatori e sostenere l’economia locale attraverso iniziative e strategie specifiche.
Il turismo come motore di sviluppo per il Casentino, o semplice miraggio? A questa domanda cercherà di rispondere il convegno "Il turismo in Casentino. Una chimera economica?", in programma domenica 7 giugno alle ore 10.45 al Castello del Landino di Borgo alla Collina, in provincia di Arezzo. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
Notizie e thread social correlati
Ambito turistico del Casentino i sapori e i saperi del Casentino a Doc Italy a BruxellesIl turismo nel Casentino si presenta con un evento dedicato ai sapori e ai saperi locali, che si tiene a Bruxelles.
Sarre, 80 anni dal primo voto: memoria e diritti al Castello RealeOttant'anni fa, nel castello reale, 21 donne firmarono per la prima volta la Costituzione.