Turismo in Casentino chimera o risorsa reale? Convegno al Castello del Landino

Notizia in breve

Al convegno al Castello del Landino si discuterà del ruolo del turismo nel Casentino, analizzando se rappresenti una vera risorsa economica o solo un obiettivo irraggiungibile. L'evento si concentrerà sulle opportunità e le criticità legate allo sviluppo turistico nella zona, coinvolgendo esperti e operatori del settore. L’obiettivo è valutare l’effettiva capacità di attrarre visitatori e sostenere l’economia locale attraverso iniziative e strategie specifiche.