Ottant'anni fa, nel castello reale, 21 donne firmarono per la prima volta la Costituzione. Erano tra le poche presenti in un’epoca dominata da uomini e affrontarono l’ostilità e il ridicolo dei colleghi maschi. La loro presenza rappresentò un passo importante, segnando l’ingresso delle donne nel processo decisionale e nella storia delle leggi fondamentali del paese.

? Domande chiave Chi erano le 21 donne che hanno scritto la nostra Costituzione?. Come hanno affrontato lo scherno dei colleghi uomini nel dopoguerra?. Perché i dati storici sul voto femminile sono così difficili da trovare?. Cosa rischiano oggi i diritti conquistati ottant'anni fa?.? In Breve Solo 21 donne su 556 candidati furono elette nell'Assemblea costituente del 1946.. Kata Tùtt? e Marta Cartabia hanno partecipato al dibattito al Castello Reale di Sarre.. Rosalba Dondeynaz ha analizzato la partecipazione femminile in Valle d'Aosta tramite ricerche storiche.. Adriana Meynet ha presentato il volume Saint-Maurice de Sarre 1945-2025 sulla liberazione locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sarre, 80 anni dal primo voto: memoria e diritti al Castello Reale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Il voto e l'impegno: a 80 anni dal primo voto delle donne"A circa 80 anni dalla loro prima partecipazione alle urne, le donne italiane ricordano quel momento storico tra marzo e aprile del 1946, quando...

“Bella Ciao! Resistenza e Liberazione” Letture, racconti e testimonianze a 80 anni dal primo voto libero a OrtonaVenerdì 24 aprile, nella sala Eden di Ortona, si terrà un evento dedicato al ricordo dell’ottantesimo anniversario del primo voto libero nella città.