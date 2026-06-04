Turismo in cantina 60% delle aziende aumenta le vendite

Il settore del turismo del vino registra un aumento del 60% delle vendite per molte aziende. La crescita si conferma come una componente importante per le attività vinicole, che vedono nel turismo una strategia di sviluppo. Il numero di visitatori e le vendite presso le cantine sono in aumento, contribuendo a un incremento complessivo del settore. I dati indicano un trend positivo che riguarda un’ampia parte delle aziende vinicole coinvolte.

Il turismo del vino continua a crescere e a trasformarsi in una leva di sviluppo per le aziende vitivinicole. Non più solo degustazioni: oggi il vino si cerca attraverso esperienze, soggiorni, territorio e ospitalità. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio ilGolosario Wine Tour sul turismo in cantina, su 1.700 aziende italiane. Emerge l’impatto sul business delle aziende: oltre il 60% delle cantine intervistate dichiara di aver registrato "incremento delle vendite dirette grazie allo sviluppo delle attività enoturistiche" con quasi una realtà su quattro che segnala aumenti tra l’11% e il 30%. Cresce anche una nuova generazione di appassionati: i Millennials rappresentano il segmento più dinamico, indicato da quasi il 70% delle aziende come il pubblico che mostra la crescita più significativa nella richiesta di wine experience. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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