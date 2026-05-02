Ispezioni a tappeto tra turismo ed edilizia | irregolarità nel 90 percento delle aziende

Nel Salento, i controlli condotti dai carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Lecce hanno riguardato il settore del turismo e dell’edilizia. Durante le ispezioni in diverse aziende, sono state riscontrate irregolarità in nove strutture su dieci analizzate. Le verifiche hanno interessato principalmente le attività alberghiere e le imprese delle costruzioni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle normative vigenti.

LECCE – Proseguono i controlli nel settore del turismo e dell’edilizia nel Salento. I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Lecce, infatti, hanno eseguito verifiche nel comparto alberghiero e in quello delle costruzioni: su dieci aziende ispezionate, ben nove sono state trovate con.🔗 Leggi su Lecceprima.it Notizie correlate Le ispezioni nelle aziende in Lombardia: nel 68% dei controlli sono emerse irregolaritàMilano, 1 maggio 2026 – Lavoro nero, violazioni in materia di salute e sicurezza, anche casi di lavoro minorile: nel 2025, il 68% delle verifiche... Ispezioni nelle officine meccaniche: “Irregolarità in tutte le aziende controllate”Empoli, 7 aprile 2026 – Rispetto agli anni passati, non è l’edilizia la “maglia nera” della sicurezza nell’Empolese, bensì il settore delle... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Controlli a tappeto dei Carabinieri: bar e torrefazione nel mirino tra denunce e maxi sanzioni; Controlli a tappeto a Stradella: attività sospesa e oltre 77mila euro di sanzioni per violazioni sulla sicurezza sul lavoro; Ascoli e Fermo, ispezioni a tappeto: scoperti cinque lavoratori in nero; Scuole sotto controllo a Caltanissetta: la polizia sequestra coltelli e hashish. Due minori denunciati. Controlli del Fisco illegali: la Corte Europea ferma blitz e indagini La normativa italiana su ispezioni fiscali e indagini bancarie viola la Convenzione Europea.... - facebook.com facebook 1° maggio: il lavoro che garantisce fiducia. Dietro sicurezza, qualità e mercati affidabili c’è il lavoro (spesso invisibile) dei professionisti della valutazione della conformità. Test, ispezioni, certificazioni: ogni giorno rendono il mondo più sicuro #1Maggio #TIC x.com