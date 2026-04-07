Caro carburanti le aziende dei bus turistici hanno i conti in rosso | Fatturato in calo del 60%

Le aziende di bus turistici a Roma stanno affrontando una crisi finanziaria significativa, con un calo del 60% nel fatturato. Il settore è pesantemente colpito dall’aumento dei prezzi del carburante, che ha raggiunto picchi del 300%. Questa situazione sta portando molte imprese a trovarsi in difficoltà, a causa del forte incremento dei costi operativi. La situazione attuale sta mettendo a dura prova la stabilità delle aziende nel comparto dei trasporti turistici.

Le imprese lamentano di lavorare "sottocosto" per via dei contratti sottoscritti prima dell'aumento vertiginoso dei costi di gasolio e benzina Un vero e proprio salasso che sta mettendo in ginocchio il settore. Il caro carburanti colpisce le imprese attive nel comparto dei bus turistici di Roma, che registrano oggi un crollo del fatturato pari al 60%, schiacciate da un aumento del costo del carburante che ha toccato punte del 300%. È l’allarme che arriva dalla CNA bus turistici della Capitale. Dopo la conferma delle tariffe giubilari per accedere in città, che prevedono tariffe maggiorate per arrivare nelle zone più pregiate della Capitale, per i torpedoni attivi nella Città Eterna è arrivata una nuova stangata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Roberto Cifarelli Caro carburanti ed emergenza energetica: la Regione Basilicata dia il buon esempio, subito più smart working nella Pubblica Amministrazione In qualità di Consigliere regionale del Gruppo Misto e Presidente della Commissione Bilancio e Pr - facebook.com facebook

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