Turismo identità e sviluppo | pubblicato l’avviso Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027
La Regione Campania ha pubblicato un avviso per sviluppare percorsi turistici tra giugno 2026 e maggio 2027. L’obiettivo è promuovere il territorio attraverso iniziative culturali, naturalistiche ed enogastronomiche.
Turismo, identità e sviluppo dei territori. La Regione Campania ha pubblicato l’avviso “Le stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”, finalizzato alla realizzazione di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione del territorio.“Si tratta di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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