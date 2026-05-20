Campania calendario scolastico 2026 2027 | lezioni dal 15 settembre al 8 giugno 204 giorni in aula
La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l'anno 20262027, che prevede l'inizio delle lezioni il 15 settembre e la fine l’8 giugno. Per le scuole primarie e secondarie sono previsti complessivamente 204 giorni di attività in aula. La decisione riguarda le istituzioni scolastiche di tutto il territorio regionale, senza includere eventuali festività o sospensioni che potrebbero influire sul conteggio totale dei giorni di lezione.
Via libera della giunta regionale al calendario scolastico 20262027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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