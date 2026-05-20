Campania calendario scolastico 2026 2027 | lezioni dal 15 settembre al 8 giugno 204 giorni in aula

Da fanpage.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La giunta regionale ha approvato il calendario scolastico per l'anno 20262027, che prevede l'inizio delle lezioni il 15 settembre e la fine l’8 giugno. Per le scuole primarie e secondarie sono previsti complessivamente 204 giorni di attività in aula. La decisione riguarda le istituzioni scolastiche di tutto il territorio regionale, senza includere eventuali festività o sospensioni che potrebbero influire sul conteggio totale dei giorni di lezione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Via libera della giunta regionale al calendario scolastico 20262027 con 204 giorni complessivi di lezione per primaria e secondaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Calendario scolastico Toscana 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 10 giugnoLa Regione Toscana, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale, ha definito il quadro per il calendario scolastico 20262027.

Leggi anche: Calabria, approvato il calendario scolastico 2026-2027: lezioni dal 15 settembre all’8 giugno

campania calendario scolastico 2026Campania, calendario scolastico 2026/2027: lezioni dal 15 settembre al 8 giugno, 204 giorni in aulaLa Giunta regionale della Campania ha approvato il calendario scolastico 2026/2027. Le scuole di ogni ordine e grado riapriranno martedì 15 settembre 2026. La chiusura delle attività didattiche è ... fanpage.it

campania calendario scolastico 2026Calendario scolastico, in Campania il nuovo anno dal 15 settembre all’8 giugnoLa giunta regionale della Campania ha ridisegnato l'orizzonte del sistema educativo e sociale del territorio, varando un pacchetto di provvedimenti che ... cronachedellacampania.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web