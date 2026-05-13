Allerta meteo in Campania l' avviso della Protezione Civile | le previsioni
Nella giornata di mercoledì 13 maggio, in Campania è stata emessa un’allerta meteo di colore giallo dalla Protezione Civile, valida dalle 13 alle 21. La previsione indica la possibilità di rovesci e temporali di moderata intensità sul territorio regionale. La situazione richiede attenzione, anche se si tratta di condizioni meteorologiche non estreme. La comunicazione riguarda principalmente la popolazione e le autorità locali.
Nuova allerta meteo di colore Giallo valido dalle 13 alle 21 di oggi, mercoledì 13 maggio, in Campania, per rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Il maltempo interessa la zona 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), la zona 2 (Alto Volturno e Matese), la zona 3.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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