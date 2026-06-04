Tunnel Fontanabuona interrogazione alla Camera | cos' ha detto Salvini

La Camera ha ascoltato un'interrogazione riguardante il tunnel Fontanabuona. Durante l'intervento, è stato comunicato che la gara per l'affidamento dei lavori si svolgerà entro la fine dell'anno. Inoltre, si è detto che i lavori inizieranno entro l'inizio del 2027. La comunicazione è stata fatta in un contesto istituzionale, senza ulteriori dettagli sui tempi o sui soggetti coinvolti.

Entro l'anno la gara per l'affidamento dei lavori ed entro l'inizio del 2027 la cantierizzazione dei lavori. Questo il cronoprogramma per il progetto del tunnel della val Fontanabuona, come spiegato giovedì 4 giugno 2026 alla Camera durante il question time dal ministro Matteo Salvini."Parliamo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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