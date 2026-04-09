L’attore americano è intervenuto all’evento Dialoghi sul Talento a Cuneo, dove ha condiviso alcuni commenti e ha partecipato a un momento conviviale. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, considerando la sua relazione con l’Italia, scelta come seconda casa con la moglie. La manifestazione si è svolta nel Palazzetto dello Sport di Cuneo, suscitando interesse tra i presenti.

Che fosse affezionato all’Italia, scelta come sua seconda casa con la moglie Amal, è cosa nota, ma la comparsa di George Clooney al Palazzetto dello Sport di Cuneo ha sorpreso parecchio. George Clooney a Cuneo per incontrare tremila studenti. La star hollywoodiana ha accettato l’invito a partecipare all’evento Dialoghi sul Talento organizzato da Fondazione Crc, salendo sul palco davanti a un pubblico composto, tra gli altri, da tremila studenti delle scuole superiori della provincia di Cuneo, arrivati da Alba, Mondovì, Saluzzo e Savigliano. La sera precedente all’incontro, Clooney si è fermato a Palazzo Lovera, a 4 stelle di Cuneo, dove ha consumato una cena a base di minestrone di verdure di montagna e branzino al sale, arrivato apposta per lui da Portofino, in Liguria. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - George Clooney ha accettato l’invito a partecipare all'evento Dialoghi sul Talento a Cuneo. Ecco che cos'ha detto (e cos'ha mangiato)

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