Il ministro della Difesa è intervenuto oggi in Aula alla Camera per fornire chiarimenti sull’utilizzo delle basi militari italiane da parte delle Forze armate statunitensi, in un’assemblea convocata con urgenza. L’incontro ha riguardato i dettagli relativi alla presenza e alle attività delle forze americane sul territorio nazionale, senza ulteriori commenti o valutazioni.

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, si è presentato oggi alla Camera per un’informativa urgente sull’uso delle basi militari italiane da parte delle Forze armate statunitensi. Un intervento atteso, dopo che il diniego italiano all’utilizzo della base di Sigonella a fine marzo ha riaperto il tema dei trattati bilaterali Italia-Usa riguardo l’impiego delle basi che si trovano sul territorio nazionale. Sulla questione Sigonella, Crosetto ha parlato di un atto dovuto, mentre sul tema più ampio ha citato gli accordi internazionali che disciplinano i rapporti strategico-militari Italia-Usa ed elencato i numeri dei trasferimenti occorsi negli anni precedenti. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Cosa ha detto Crosetto alla Camera sulle basi americane in Italia. I dettagli

Basi Usa in Italia: Crosetto svela i dettagli alla CameraIl ministro della Difesa, Guido Crosetto, interverrà martedì alle 16 presso la Camera per fornire un’informativa riguardante l’impiego delle...

Crosetto sull’uso delle basi americane in Italia: «Negli ultimi 75 anni nessuno ha mai messo in discussione quegli accordi»Il ministro della Difesa, Guido Crosetto apre l’informativa alla Camera sull’uso delle basi americane (attualmente usate per decolli tecnici e di...

Temi più discussi: Il ministro Guido Crosetto dice che non dorme la notte a causa della guerra; L'Italia ha negato agli Stati Uniti la base di Sigonella: decisione presa da Crosetto. Il piano comunicato mentre i bombardieri erano già in volo. Chigi: Solidi rapporti con Usa; Guerra in Iran, l'Italia ha negato l’uso di Sigonella agli Usa; L'Italia ha negato l'uso della base di Sigonella agli Stati Uniti: cosa è successo.

Guerra e utilizzo delle basi Usa in Italia: cosa ha ammesso Crosetto in ParlamentoIl ministro della Difesa si è detto preoccupato per una eventuale escalation, ma ha detto che non saremo subalterni agli Usa ... tag24.it

Crosetto: «Rispettare gli accordi non vuol dire essere in guerra. Nessuno deve usare l'atomica, preoccupa chi la insegue»Settimana intensa per il governo in Parlamento. Oggi alle 16 informativa alla Camera del ministro della Difesa Crosetto sull'uso delle basi militari americane in Italia dopo lo ... ilgazzettino.it

Pino Daniele, l'eredità contesa e il testamento segreto: cosa chiedono moglie e figlio maggiore - facebook.com facebook

Che cosa c'è di meglio del guardare That Time I Got Reincarnated as a Slime Il film: Le lacrime del mare azzurro al cinema Poterlo vedere sia con i sottotitoli che DOPPIATO! Preparatevi per il ritorno del gruppo Tempest il 30 aprile! x.com