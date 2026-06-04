Un tribunale tunisino ha condannato all’ergastolo un ex leader islamista, segnando una svolta nel panorama politico del paese. La sentenza rappresenta un passo importante nella repressione delle opposizioni legate ai movimenti islamisti. Il presidente ha utilizzato strumenti giudiziari come processi penali e sentenze di carcere come mezzi principali per indebolire i rivali politici. Questa decisione ha effetti diretti sulla capacità di questi gruppi di operare e influenzare il dibattito pubblico.

Come influenzerà questa sentenza la capacità di opposizione dei movimenti islamisti?. Quali strumenti giudiziari ha usato Saied per neutralizzare i suoi rivali?. Chi potrà colmare il vuoto di potere lasciato dalla caduta di Ennahda?. Perché la magistratura tunisina è diventata lo strumento principale del governo?.? In Breve L'ascesa di Kais Saied dal 2021 ha rimosso sistematicamente gli avversari politici.. Il partito Ennahda ha dominato la scena politica tunisina per un decennio.. La magistratura tunisina utilizza il sistema giudiziario per definire l'ordine pubblico.. La centralizzazione del potere dal 2021 impedisce la nascita di nuovi movimenti strutturati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tunisia: ergastolo per Ghannouchi, fine dell’era islamista

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