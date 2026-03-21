Piccardo e la schiforma | l' ultimo insulto dell' islamista

Roberto Hamza Piccardo, fondatore dell’Ucoii, ha pubblicato un video sui social in cui afferma che la comunità islamica italiana ha un ruolo determinante nel risultato del referendum sulla giustizia, sostenendo che il suo peso elettorale sia decisivo per la vittoria del no. La sua dichiarazione ha suscitato commenti e reazioni, alimentando il dibattito pubblico sulla partecipazione delle comunità religiose nelle questioni politiche italiane.

Roberto Hamza Piccardo, uno dei fondatori dell’Ucoii (l’unione delle comunità islamiche italiane) torna a parlare di referendum sulla giustizia, e lo fa con un video sui social in cui spiega il peso elettorale e secondo lui decisivo che ha la comunità islamica nel far vincere il no alle urne. Questo prima di definire la riforma portata avanti dal Governo Meloni “una schiforma”. E prosegue: “Le conseguenze di questa scelta ci darebbero maggior dignità e forza di fronte a quel fronte di Governo che ha fatto dell’islamofobia e dello sciovinismo il suo asino di battaglia”. Beh, in realtà questo Governo ha combattuto chi come Mohammad Hannoun ha frequentato terroristi, chi come il figlio, Davide Piccardo, condivide il messaggio di fine Ramadan registrato dai militari di Hamas, chi come Brahim Baya esalta i missili iraniani e scrive “go Iran”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Piccardo e la "schiforma": l'ultimo insulto dell'islamista Articoli correlati Piccardo e la "schiforma": l'ultima "lezione" di democrazia dell'islamistaRoberto Hamza Piccardo, uno dei fondatori dell’Ucoii (l’unione delle comunità islamiche italiane) torna a parlare di referendum sulla giustizia, e lo... Nicola Gratteri, l'ultimo insulto al governo: "Arrogante"Il procuratore di Napoli Nicola Gratteri torna ad attaccare il fronte del Sì alla Riforma Nordio.