A Giovanna d’Arco, una città nota per il suo passato storico, ora si trova al centro di un caso riguardante un assistente universitario. Si tratta di Mohammad Javad Saeli, un dottorando coinvolto in questioni legate all’ambito accademico e a presunti legami con movimenti islamisti. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità e delle istituzioni locali, che stanno indagando sui dettagli e sui possibili risvolti legali.

LNella città di Giovanna d’Arco, oggi, insegnano gli islamisti. Mohammad Javad Saeli, dottorando iraniano di 36 anni che tiene lezioni di “introduzione al diritto” alla facoltà di giurisprudenza dell’Università di Orléans, è stato sospeso lo scorso 1° aprile in seguito a una serie di dichiarazioni inquietanti e minacce di matrice islamista sullo sfondo della guerra in Iran. Responsabile dei seminari dal 2021, fino a pochissimo tempo fa non era mai stato oggetto di segnalazioni particolari. «Mi era stato descritto come una persona affabile e apprezzata dagli studenti», ha detto al Figaro il rettore dell’Università di Orléans, Éric Blond. Tutto sarebbe precipitato il 28 febbraio, il giorno dell’operazione militare congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, culminata con la morte della Guida Suprema Ali Khamenei.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La Francia islamista: che fine ha fatto questo assistente universitario

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