Tunisia arrivano 48 Hummer | nuovi mezzi per la sicurezza nazionale

Notizia in breve

La Tunisia ha ricevuto 48 veicoli Hummer per la sicurezza nazionale. I mezzi sono destinati a rafforzare il controllo dei confini e la risposta alle minacce terroristiche. La consegna si inserisce in un piano di potenziamento delle forze di sicurezza. Le autorità non hanno specificato le tipologie di minacce che si intendono contrastare con i nuovi mezzi. Non sono state fornite informazioni sulle modalità di impiego o sulle aree di intervento prioritario.