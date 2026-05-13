Sicurezza a Torino consegnati 15 nuovi mezzi per la polizia locale | c' è anche l' ufficio mobile ' anti-truffe'
A Torino sono stati consegnati 15 nuovi veicoli destinati alla polizia locale, tra cui spicca un ufficio mobile dedicato alle truffe. Con questa consegna il totale dei mezzi impiegati dal personale di pattuglia nelle strade cittadine aumenta, rafforzando la presenza e le attività di controllo sul territorio. La consegna si inserisce in un intervento più ampio di potenziamento delle risorse a disposizione delle forze dell’ordine.
Sale il numero dei mezzi a disposizione del personale della polizia locale per il pattugliamento delle vie di Torino. Mercoledì 13 maggio sono state assegnate al comando sette nuove vetture, tutti mezzi moderni e a basso impatto ambientale. La consegna si completerà la prossima settimana quando.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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