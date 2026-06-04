Tumori e infiammazioni così si spengono le cellule

Le cellule tumorali e infiammatorie rilasciano segnali chimici che attirano le cellule del sistema immunitario. Questi segnali, chiamati chemochine, indicano alle cellule immunitarie di dirigersi verso le aree colpite. Il sistema di comunicazione tra le cellule è complesso e preciso, permettendo al corpo di rispondere alle infiammazioni e ai tumori. La ricerca si concentra sulla comprensione di questi segnali per sviluppare nuove terapie.

Nel nostro sistema immunitario esiste un delicato sistema di “segnali di richiamo” che guida le cellule dove servono. Uno dei protagonisti di questo meccanismo è il recettore CCR4, una proteina presente sulla superficie di alcune cellule immunitarie che funziona come una sorta di bussola biologica, indirizzandole verso i tessuti infiammati o, in alcuni casi, verso le cellule tumorali. Proprio perché coinvolto in processi così importanti, il CCR4 è diventato negli ultimi anni un bersaglio di grande interesse per lo sviluppo di nuove terapie contro tumori del sangue come leucemie e linfomi, oltre che per alcune malattie immunitarie. Un nuovo studio ha analizzato in dettaglio la struttura di questo recettore utilizzando una tecnica avanzata chiamata criomicroscopia elettronica, che permette di osservare le proteine quasi a livello atomico. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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