Tumori | Locatelli ‘con cellule Car-T cambio di paradigma anche nell’immunoterapia’

Le cellule Car-T sono considerate la frontiera più avanzata dell’immunoterapia. Originariamente sviluppate per le patologie ematologiche maligne, ora vengono applicate anche ad altri tipi di tumori. Questo rappresenta un cambiamento significativo nel trattamento oncologico. La loro efficacia e versatilità stanno aprendo nuove possibilità terapeutiche, segnando un punto di svolta nel settore. La ricerca continua a espandere le applicazioni di questa tecnologia, che si sta affermando come una delle innovazioni principali nel campo della lotta contro il cancro.

“Le cellule Car-T rappresentano a pieno titolo la frontiera più estrema dell’immunoterapia. Sono state inizialmente sviluppate per il trattamento delle patologie ematologiche maligne, ma oggi stiamo assistendo a un vero cambio di paradigma”. Così Franco Locatelli, professore di Pediatria all’università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e direttore dipartimento di Oncoematologia e Terapia genica dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, in occasione all’81.esimo Congresso italiano di pediatria (Sip) organizzato a Padova. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori: Locatelli, con cellule Car-T cambio di paradigma anche nellimmunoterapia

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