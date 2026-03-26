Recentemente è stata scoperta una nuova modalità con cui le cellule tumorali si adattano alla loro crescita. Queste cellule, infatti, riescono a modificare il proprio codice genetico, alterando la produzione di proteine rispetto a quanto previsto dalle informazioni originarie. La scoperta riguarda il modo in cui le cellule riscrivono le proprie istruzioni genetiche, rendendo più complesso il comportamento delle masse tumorali.

Non cambia solo il DNA, ma il modo in cui viene interpretato. Uno studio che apre la strada a 120 nuovi bersagli farmacologici Le cellule tumorali non si limitano a crescere senza controllo. Fanno qualcosa di più sofisticato — e per certi versi più insidioso: reinterpretano le proprie istruzioni genetiche, producendo proteine diverse da quelle previste. È quanto emerge da un ampio studio pubblicato su Nature Communications e condotto dal Centro per la regolazione genomica, parte del Barcelona Institute of Science and Technology. Una ricerca che potrebbe cambiare il modo in cui vengono progettate le terapie contro il cancro. Per capire la scoperta bisogna partire da un principio base della biologia: il DNA contiene le istruzioni per costruire le proteine, ma queste istruzioni passano prima attraverso una fase intermedia, l’RNA messaggero. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Tumori, le cellule “riscrivono” il proprio codice: la scoperta che può cambiare le terapie

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