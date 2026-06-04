Un nuovo studio ha mostrato che la combinazione di tislelizumab, zanidatamab e chemioterapia aumenta di 7 mesi la sopravvivenza globale nel trattamento di prima linea del tumore gastroesofageo Her2-positivo. I risultati sono stati ottenuti in pazienti con tumori HER2+ e sono stati considerati statisticamente significativi. La ricerca riguarda la terapia per questa forma di tumore, con risultati pubblicati recentemente.

Roma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - La combinazione di tislelizumab con zanidatamab e chemioterapia ha dimostrato un beneficio statisticamente significativo in sopravvivenza globale, con un miglioramento di 7 mesi nel trattamento di prima linea del carcinoma gastroesofageo (Gea) Her2-positivo. Sono i risultati dello studio di fase 3 Herizon-Gea-01, pubblicati su ‘The New England Journal of Medicine' e illustrati in una presentazione orale (Rapid Oral Abstract: 4010) all'Annual Meeting dell'American Society of Clinical Oncology (Asco) che si è svolto in questi giorni a Chicago. Nel corso della presentazione, sono stati evidenziati i benefici indipendentemente dallo status Pd-l1, inclusi i pazienti con Pd-l1 <1%. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumore gastroesofageo Her2+, risultati positivi per tislelizumab con zanidatamab e chemio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

HERIZON GEA-01 Trial Explained: New HER2-Targeted Therapy in Stomach Cancer

Notizie e thread social correlati

Tumore al seno: i test genomici permettono di evitare la chemioRecentemente, sono stati sviluppati test genomici che analizzano 21 geni per aiutare a determinare il trattamento più adeguato per le pazienti con...

Aveva negato la chemio alla figlia, muore per un tumore rifiutando le cureUna donna condannata per aver rifiutato la chemioterapia alla figlia, che poi è morta di tumore, è deceduta a dieci anni di distanza.

Tumore gastroesofageo Her2+, risultati positivi per tislelizumab con zanidatamab e chemioSullo studio pubblicato su Nejm e presentato all’Asco, l’esperto ‘beneficio in sopravvivenza nei pazienti indipendentemente dal Pd-l1 <1%’ ... adnkronos.com

SPECIALE CONGRESSO ESMO. Tumore al seno, progressi per 11mila donne con forma aggressiva Her2+Per le circa 11mila donne che in Italia ogni anno sono colpite da tumore al seno Her2 positivo, una forma particolarmente aggressiva, diagnosticato nello stadio iniziale, una speranza concreta arriva ... ansa.it