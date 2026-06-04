Aveva negato la chemio alla figlia muore per un tumore rifiutando le cure

Una donna condannata per aver rifiutato la chemioterapia alla figlia, che poi è morta di tumore, è deceduta a dieci anni di distanza. La donna aveva scelto di non far sottoporre la figlia alle cure mediche. Ora, anche lei ha perso la vita a causa della stessa malattia, senza aver intrapreso trattamenti. La morte è avvenuta in circostanze non specificate.

Era stata condannata per aver negato le cure per il tumore alla figlia poi morta. A dieci anni di distanza è deceduta anche lei. Rifiutando a sua volta la chemioterapia. Rita Benini era la madre di Eleonora Bottaro, la 18enne padovana che il 29 agosto 2016 morì per una leucemia linfoblastica acuta che i genitori rifiutarono di curare perché seguaci del metodo Hamer. Insieme al marito Lino Bottaro, 70 anni, era stata condannata in via definitiva a due anni di reclusione per omicidio colposo. Entrambi accusati di aver manipolato Eleonora per farle rifiutare la chemioterapia. Della sua morte scrivono oggi il Gazzettino e il Mattino di Padova. La storia di Eleonora Bottaro e Rita Benini. 🔗 Leggi su Open.online

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Padova, rifiuta le cure come impose alla figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumoreUna donna ha rifiutato le cure mediche tradizionali per sua figlia, Eleonora Bottaro, che è morta a causa di un tumore.

Scopre il tumore all’occhio della figlia grazie a una foto: un bagliore bianco aveva insospettito la madreUna madre ha notato un bagliore bianco in una foto scattata alla figlia, e questa immagine ha portato alla diagnosi di un raro retinoblastoma.

Si parla di: Padova, rifiuta le cure come impose alla figlia: la mamma di Eleonora Bottaro morta per un tumore; Rifiuta le cure come la figlia (che morì di leucemia senza fare la chemio): la mamma di Eleonora Bottaro si lascia uccidere dal cancro.