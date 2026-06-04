Una frase identica, annotata nei diari segreti di Matteo Messina Denaro, ritrovati nel suo ultimo covo, e pubblicata per anni nei necrologi in memoria di una penalista di Campobello di Mazara, ha svelato l'identità di “Malvina” e “Selvaggia”: sarebbe l'avvocata Antonella Moceri morta. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Quando un uomo ama veramente una donna

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A tu per tu con l’uomo apuano. Un nuovo museo immersivo svela le origini del territorioUn nuovo museo immersivo apre le sue porte nella Lunigiana Nord Orientale, un’area ricca di tracce della presenza umana preistorica.

Il linguaggio dei giovani: "Sei troppo aura, tu sei baka"Durante una passeggiata, può capitare di sentire due giovani discutere di “punti aura” e di un “baka 67”.

Temi più discussi: Tu non sei un uomo, tu sei l'uomo: così la Dda scoprì la penalista che custodiva i segreti di Messina Denaro; La conferenza stampa di Sinner dopo il malore, 15 minuti di parole ripetute a ciclo continuo: Non ricordo l'ultima volta in cui mi sono sentito così; I verbali di due nuovi pentiti pieni di nomi. Da Messina denaro ai boss di Palermo; Messina Denaro, caccia all’ultimo tesoro.

Come Messina Denaro incassava i soldi del narcotraffico: spie, vecchi franchi e rete mondiale. Niente pizzo, voleva la percentualeUn tesoro rimerso dopo anni e un patrimonio, quello di Matteo Messina Denaro, da capogiro: ben 200 milioni di euro. Il celebre ... msn.com

Messina Denaro, sei film e serie tv sulla latitanza dei boss: come la sua cattura ha cambiato la narrazione televisivaL'arresto di Matteo Messina Denaro, avvenuto nel gennaio del 2023, non ha soltanto chiuso una delle pagine più drammatiche della cronaca giudiziaria italiana, ma ha anche innescato un profondo cambio ... ilmessaggero.it