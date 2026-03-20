A tu per tu con l’uomo apuano Un nuovo museo immersivo svela le origini del territorio

Un nuovo museo immersivo apre le sue porte nella Lunigiana Nord Orientale, un’area ricca di tracce della presenza umana preistorica. La struttura si concentra sulle testimonianze archeologiche rinvenute nel territorio, offrendo ai visitatori un’esperienza diretta e coinvolgente. La mostra si focalizza sulle origini e sulla storia degli uomini che hanno abitato questa zona, mettendo in mostra reperti e ricostruzioni.

Un areale, quello della Lunigiana Nord Orientale, dove numerose sono le testimonianze tangibili sulla presenza degli uomini preistorici. Restringendo il focus sul territorio fivizzanese, balza in evidenza la scoperta avvenuta nel 1905 di ben 9 statue stele nei pressi del torrente Bardinello in località Bocciari nei pressi del borgo di Bardine di Cecina. A farci conoscere i misteri, la vita di questi nostri lontani progenitori presto ci penserà un’apposita struttura i cui lavori sono già iniziati: il Museo dell’Uomo Apuano, una nuova finestra sulla cultura locale. "Si tratta di un progetto su 3 anni, promosso dal Parco delle Alpi Apuane che... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A tu per tu con l’uomo apuano. Un nuovo museo immersivo svela le origini del territorio Articoli correlati Tajani a tu per tu con le imprese: "Mercati extraeuropei e dazi, vicini a voi nelle grandi sfide"Venerdì sera il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani, presso la sala Zambelli della Camera di commercio della Romagna,... Leggi anche: A tu per tu con Motta. Il cantautore si racconta sul palco del teatro Titano