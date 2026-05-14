Durante una passeggiata, può capitare di sentire due giovani discutere di “punti aura” e di un “baka 67”. Questi termini, apparentemente strani, fanno parte del linguaggio utilizzato dai ragazzi nel loro modo di comunicare. In molti casi, si tratta di espressioni che vengono adottate come parte del gergo giovanile, senza un preciso significato letterale. È un esempio di come si evolvono le modalità di espressione tra le nuove generazioni.

Vi è mai capitato di camminare per strada e sentire qualcuno parlare di “punti aura“ e “baka 67“? No, non siete finiti in un universo parallelo, siete semplicemente entrati nel mondo dei ragazzi di oggi. Il linguaggio degli adolescenti di oggi è uno slang dinamico, influenzato dai social e caratterizzato da anglicismi, abbreviazioni e un forte bisogno di identità di gruppo. Questo gergo dura soltanto pochi mesi o settimane, ha un hype momentaneo: se negli anni ‘90 una parola poteva durare un decennio, oggi su piattaforme come tiktok, i trend viaggiano alla velocità della luce. Se oggi qualcuno se ne esce con un “baka“ al momento giusto, magari con quel tono un po’ ironico che usiamo tra noi, capisci subito che è uno che mastica la cultura giusta.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il linguaggio dei giovani: "Sei troppo aura, tu sei baka"

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From Despised Wife To Medical Queen, Her Cold Prince Secretly Lost His Heart!

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