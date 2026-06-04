TSMC sta affrontando una forte domanda di chip per l’intelligenza artificiale, superiore alla capacità di offerta. La società ha annunciato investimenti significativi per ampliare gli impianti negli Stati Uniti, senza ancora chiarire i costi precisi. La carenza di componenti ha portato a possibili aumenti di prezzo, ma non sono state fornite indicazioni su come verranno gestiti. Nessuna comunicazione ufficiale ha spiegato i dettagli dell’espansione o le strategie di prezzo.

Come farà TSMC a evitare aumenti di prezzo improvvisi nonostante la carenza? Quanto costerà l'espansione massiccia dei nuovi impianti produttivi negli Stati Uniti? Perché la produzione fisica di chip rimarrà un collo di bottiglia tecnologico? Chi beneficerà direttamente dell'aumento dei bonus del trenta per cento??? In Breve Investimenti di 165 miliardi di dollari per quattro nuovi impianti in Arizona. Crescita vendite prevista superiore al 30% con bonus dipendenti olt . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - TSMC: chip per l’intelligenza artificiale, domanda sopra l’offerta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

TSMC Could Explode Higher in 2026 After This AI Catalyst

Notizie e thread social correlati

Intelligenza artificiale sotto attacco. Per fare i chip serve l’elio che passa da HormuzL’intelligenza artificiale si trova al centro di una crisi legata alle forniture di elio, un elemento essenziale per la produzione di chip.

Qualcomm punta su TSMC: Samsung esclusa dai nuovi chip SnapdragonQualcomm ha annunciato che i futuri processori Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Gen 6 Pro saranno prodotti esclusivamente da TSMC, eliminando la...

Temi più discussi: Ma perché tutti i chip, o quasi, provengono da Taiwan?; TSMC si prepara ad alzare i prezzi: una sfida per i margini di Nvidia, ma un segnale rialzista per il titolo; Huawei vicina alla frontiera chip AI: l’annuncio è una sveglia per l’Occidente; Disinnescato lo sciopero in Samsung l’agitazione paralizzerà Tsmc e il mercato dei chip?.

il costo di produzione stimato di un chip H100 di #Nvidia è circa 3.300 dollari, e si vende a 25.000–30.000 dollari. Quindi la domanda perché 30 mila e non 3 mila? il margine lordo della H100 è sconvolgente, sopra il 90%. Per questo Nvidia vale 5,600 mld or x.com

AMD ‘ha dovuto riprogettare’ il Ryzen 7 5800X3D per una nuova uscita — il chip della 10ª Anniversario ha avuto ‘un'intera mole di lavoro ingegneristico’ dedicato reddit

TSMC, Ceo Wei: Domanda chip AI superiore all’offerta per anniIl CEO di TSMC, C.C. Wei, ha dichiarato che la domanda globale di chip alimentata dall’IA supererà l’offerta per anni. Nonostante l’espansione delle capacità produttive negli Stati Uniti, la domanda a ... borse.it

Tsmc: ceo, domanda chip resta superiore a capacita' di aumentare produzioneDai clienti visione molto positiva su trend AI (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 04 giu - La domanda di chip da parte dei clienti continua a ... ilsole24ore.com